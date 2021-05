Ce soir dans Very Good Trip, voici un scoop : Michka Assayas vous emmène en discothèque ! Bien sûr, vous acceptez l'invitation les yeux fermés.

Le musicien, auteur-compositeur et DJ, Joe Goddard du groupe britannique Hot Chip lors d'un concert à la Columbiahalle le 3 décembre 2018 à Berlin, Allemagne. © Getty / Frank Hoensch / Redferns

Ah mais quelle voix ! Je peux vous dire que ça m’a saisi, j’ai découvert cette chanson hier et je me suis dit : il faut commencer l’émission de demain par ça, c’est évident ! Le titre, c’est « Holding On Too Long » et c’est la première production d’un duo qui s’appelle Hard Feelings, ce qu’on pourrait traduire par ressentiment ou rancune.

Une des deux moitiés du duo, je la connais, c’est le Londonien Joe Goddard, qui, en une quinzaine d’années, avec son duo Hot Chip et dans d’autres aventures, s’est imposé comme un des plus grands talents de l’électro-pop mondiale. Il a pu embrasser dans ses réalisations diverses et variées à peu près tous les styles, funk, après-punk, hip-hop. Il a notamment travaillé à l’ultime album de Cassius à Paris, avec le regretté Philippe Zdar.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mais enfin l’autre et la plus spectaculaire moitié de Hard Feelings, je ne la connaissais pas, c’est la chanteuse new-yorkaise Amy Douglas. L’album qu’ils ont fait l’un et l’autre en collaboration, à Londres, sera publié le mois prochain. Amy Douglas est une personnalité explosive comme on en croise rarement. Comment la décrire? Dans le physique comme dans la voix, on dirait une sorte de Tina Turner moderne. Une voix à faire trembler les murs. Et une histoire, évidemment, bien différente, autre ville, autre milieu.