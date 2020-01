Dans Very Good Trip, il fait bon, il est chaud mais juste ce qu'il faut, c'est confortable, et la musique est bonne.

Portrait du groupe de rock indépendant britannique, The Coral, en répétition, le mardi 26 janvier 2016. © Getty / Jon Super / Redferns

Un groupe qui a pu mêler des rythmiques souples, venues du jazz à d’autres influences, en l’occurrence folk et psychédéliques, c’est l’anglais The Coral.

Un groupe de Liverpool, comme les Beatles, ou Echo and the Bunnymen, qui a beaucoup marqué la première moitié années 2000, en pratiquant des collages et mélanges éclectiques audacieux, entre sonorités modernes et influences d’autrefois.