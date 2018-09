Michka Assayas rend hommage à celui, qui, devenu très populaire dans les années 80, est mort à la veille de son soixantième anniversaire.

Rachid Taha devait donner, samedi 22 septembre, un concert à l'Opéra de Lyon, avec la participation de Steve Hillage et des cordes de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, pour célébrer les 20 ans de son album Diwan

Ce soir, en direct, retour sur la carrière de celui qui aurait détesté être un vieux monsieur respectable avec le témoignage de Brigitte Giraud, auteure d'un Loup pour l'homme dans lequel elle a tenu à ce qu'un des personnages se nomme Taha et d'un très joli hommage rendu dans Libération.

Mais au sortir de l'adolescence, je suis ignorante, je ne pense pas la façon dont l'histoire meurtri les populations cela viendra bientôt, je ne ressens que le désir d'échapper mon étau, je ne ressens que l'énergie, la vitesse, la sensualité que portent les atmosphères rock, et Carte de séjour en est le vecteur idéal, qui traîne avec lui un parfum de subversion bon enfant et tend la France ce miroir qu'elle ne veut pas voir. Mais c'est avant tout de la musique, et le sens de la fête. Ce n'est plus Londres ou New York que ça existe. C'est là tout près, ça se passe dans ma ville et même dans la banlieue où je vis.