Ce soir, dans Very Good Trip, vous retrouvez un invité spécial revenu du pays des ombres pour nous donner des informations sur l’Amérique, toujours d’actualité dix ans après.

L’auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur Prince sur scène au Hollywood Palladium le 8 mars 2014 à Los Angeles, Californie. © Getty / Kevin Mazur / WireImage pour NPG Records 2013

Bienvenue en Amérique, le pays de la liberté, le foyer des braves, oh pardon, je voulais dire le pays de la liberté et le foyer des esclaves. Welcome 2 America, un titre que Prince, eh oui c’était lui, avait enregistré en 2010, qui aurait dû être aussi celui d’un album lié à une tournée du même nom, qui, elle s’est bel et bien déroulée. Et puis, pour une raison que j’ignore, Prince a préféré ne pas publier cet enregistrement. Il l’a gardé par devers-lui, dans ses tiroirs, ou plutôt dans son coffre-fort, The Vault, comme il l’appelait, où Welcome 2 America est venu enrichir un trésor qui semble inépuisable, je vous en reparlerai.

Un mot sur cette chanson, enfin divulguée. On cite fréquemment, avec une admiration justifiée, les formules fulgurantes qui parsèment certaines chansons de Bob Dylan. Moins celles de Prince qui, dans certaines chansons, je pense à l’extraordinaire Sign o' the Times en 1987, a pu avoir ce même génie lapidaire. Je cite :

Bienvenue en Amérique, où on peut être nul dans son boulot, se faire virer, réembaucher et toucher un pourboire de 700 milliards de dollars », « Bienvenue en Amérique, où le tout et le rien que vous dit Google est super ».

Ce n’est pas l’Amérique, au fond, qu’il décrivait mais notre monde. Et quand, au cours de ce monologue accompagné par un jazz qu’il avait toujours l’intelligence et l’habileté de rendre moderne, il lâche : « La vérité, aujourd’hui, est une valeur minoritaire », on ferme les yeux et on pense à Lou Reed.

Six ans plus tard, Donald Trump serait élu. Mais Prince n’a pas assisté à cet événement que, d’une certaine façon, il avait pressenti. Le 21 avril 2016, soit il y a cinq ans jour pour jour, on apprenait sa mort brutale à l’âge de cinquante-sept ans. C’est pour cette raison, triste, évidemment que Very Good Trip célèbre toute cette semaine sa musique et son rayonnement.

Mais écouter la musique de Prince n’est jamais triste, c’est même toujours le contraire. Certains ont dit de lui qu’il a été le Mozart de la fin du vingtième siècle, bon, c’est une formule qui vaut ce qu’elle vaut mais comme toutes les exagérations lyriques elle comporte une part de vérité : Prince était un enfant-roi de la musique.

Prince :