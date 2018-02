Michka Assayas tient à rendre hommage à une légende "discrète", et pourtant, considéré comme l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, quelque part entre Jimi Hendrix et Eric Clapton.

Photo de Duane Allman en 1960. © Getty / Michael Ochs Archives

Pour écouter, réécouter Very Good Trip, cliquez ici.