Michka Assayas consacre une semaine spéciale à Eric Clapton, guitariste surdoué, et qui demeure l'un des artistes incontournables du blues et de la country.

Portrait du groupe "Cream" avec Eric Clapton, Ginger Baker, et Jack Bruce en 1968. © Getty / Michael Ochs Archives

Cream : « Sunshine of Your Love » extrait de l’album « Disraeli Gears »

John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton : « Steppin’ Out - Mono Instrumental » extrait de l’album « John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton »

Cream :

« I’m So Glad » extrait de l’album « Fresh Cream »

« As You Said » extrait de l’album « Wheels of Fire »

« White Room » extrait de l’album « Wheels of FIre »

« Crossroads - Live » extrait de l’album « Wheels of Fire »

« Politician » extrait de l’album « Wheels of Fire »

« Badge » extrait de l’album « Goodbye »

Blind Faith :

« Presence of the Lord » extrait de l’album « Blind Faith »

« Can’t Find My Way Home » extrait de l’album « Blind Faith »

Cream : « Deserted Cities of the Heart » extrait de l’album « Wheels of Fire »