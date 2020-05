Very Good Trip poursuit son histoire sur le chant des machines.

Kraftwerk sur scène à la quatrième édition de Lollapalooza Berlin à l'Olympiastadion le 9 septembre 2018 à Berlin, en Allemagne © Getty / Joseph Okpako / WireImage

Travail en laboratoire, élaboration du design, mise au point d’une communication : Kraftwerk s’apparentait plus à une firme, lançant et perfectionnant des produits technologiques de pointe, comme on dit, qu’à un groupe de musique.

D’ailleurs, c’est ce qu’avait déclaré Ralf Hütter, qui chapeautait le département visuel, graphisme, design et communication de Kraftwerk, au moment de la sortie de l’album, The Man-Machine, septième album du groupe, sorti le 13 mai 1978 :

Notre musique est plus reliée à la science, la science-fiction et au futurisme qu’à la musique elle-même.

The Man-Machine a été un événement sur plusieurs plans. L’aboutissement d’un long processus de travail assisté par des outils électroniques divers, que Florian Schneider n’a cessé d’élaborer et de mettre au point, travaillant des années durant, d’arrache-pied, dans ce studio-laboratoire situé dans une usine désaffectée de la zone industrielle de Düsseldorf, que lui et son camarade Ralf Hütter avaient baptisé "Kling Klang".

Kraftwerk :