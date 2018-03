Ce soir, la face cachée de 1968. Des révolutions sonores et des insurrections musicales. C’est parti.

Frank Zappa et The Mothers of Invention © Getty / Ron Galella

"(...) Ah oui, il y en a eu, des chansons contre la guerre au Vietnam. Mais aucune n’a eu cette férocité, cette colère et cette sauvagerie musicale, qui semblent annoncer certaines des expériences les plus extrêmes du mouvement punk. « Je m’appelle Gary. Vous savez, on n’aime pas l’armée. Quelle armée ? On s’en fout ! Pourquoi vous tuez tous ces gosses au Vietnam ? » Gary Burger, c’était son vrai nom, était le chanteur d’un groupe extrêmement étrange qui s’appelait les Monks, comme les Moines. Les Monks étaient des Américains, oui, mais pas n’importe quels Américains : des soldats stationnés dans une caserne allemande, en pleine guerre froide, près de Francfort. Après leur démobilisation, en 1964, ils avaient décidé de rester dans ce qui était alors l’Allemagne fédérale, l’Allemagne de l’Ouest. Ils choisissent alors de se présenter, étrangement, comme des anti-Beatles : ils s’habillent tout en noir, se rasent la tête, adoptant une tonsure de moine et portent des cravates fines de pendus. Ils ont d’autres particularités étranges, comme de jouer du banjo électrique. Mais l’étonnant, c’est surtout cette rythmique guerrière, sur laquelle le chanteur Gary Burger plaque des hurlements frénétiques. Ce style tribal et répétitif va beaucoup marquer, soit dit en passant, un certain rock allemand hypnotique et répétitif, je pense au groupe Can, notamment, mais c’est une autre histoire..."

Programmation musicale :