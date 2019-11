Douceur, chaleur, poésie dans Very Good Trip avec juste de la bonne musique pour rêver et partir très loin.

L'auteur-compositeur-interprète, musicien, poète, romancier et peintre Leonard Cohen pendant le festival Coachella, le 17 avril 2009 à Indio, en Californie. © AFP / Frazer Harrison / Getty Images

Ce vendredi paraît un album posthume de Leonard Cohen, "Thanks for the Dance", il est assez court, neuf titres. Il s’agit de poèmes parfaitement achevés dont Cohen n’avait pas eu le temps de superviser l’enregistrement jusqu’au bout.

Sept mois après la mort de son père, Adam Cohen s’est attelé à la mission que celui-ci lui avait ainsi confiée : écrire et réaliser des orchestrations. Il a ainsi convoqué les collaborateurs de son père, dont le merveilleux luthiste espagnol Javier Mas. Il y a également des collaborateurs moins attendus, comme le Californien Beck, ou encore Bryce Dessner de The National.

Il m’est impossible de vous donner davantage d’impressions personnelles sur cet album. Pourquoi ? Eh bien à cause de la règle très contraignante de l’embargo qui m’a empêché d’en prendre connaissance avant sa sortie. Les compagnies qui diffusent la musique veillent à ce que, quand il s’agit d’événements de ce genre, rien ne filtre avant la publication de l’album le jour J.

En revanche, ce dont je peux vous parler, c’est d’une autre publication posthume de Leonard Cohen. Un recueil de poèmes intitulé "The Flame", paru il y a un peu moins d’un an en traduction française aux Éditions du Seuil.(...) Un étrange petit livre.