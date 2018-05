Ce soir, retour sur les femmes et sur les plus belles voix de la soul et de l'électro-pop.

Nathalie Prass au festival Rock en Sein en 2015 © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

"« Le Mensonge », une chanson extraite du dernier album de Barbara Carlotti, « Magnétique », dont elle a courageusement organisé le financement par une souscription sur le Net. C’est une chose qu’on souligne peu, mais Barbara est une des meilleures mélodistes qu’on ait en France aujourd’hui. On pourrait appliquer à ses chansons la formule de Françoise Hardy que j’ai citée tout à l’heure. Il y a chez elle une souffrance profonde, c’est sensible, mais celle-ci se dissimule toujours derrière un sourire énigmatique. Un détachement apparent, une belle voix lisse, qui peuvent cacher des abîmes d’autant plus angoissants qu’ils restent inexprimés. Barbara Carlotti a travaillé à cet album, « Magnétique », dans une sorte de réclusion. Elle explique qu’elle a noté ses rêves et que les chansons en sont des cristallisations. En tout cas, ce chemin l’a menée vers des mélodies aux orchestrations plus libres, entre électro-pop un peu désuète et psychédélisme jazzy. Avec le soutien de son réalisateur Benoît de Villeneuve et de Bertrand Burgalat, qui a réglé les orchestrations. Barbara Carlotti a également recouru à la rythmique du groupe AS Dragon, des collaborateurs historiques de Burgalat."

