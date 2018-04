Tout est dans le titre de l'émission, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Michka Assayas vous fera les présentations, et pour les autres, séquence nostalgie !

Mark Linkous, dit Sparklehorse, chanteur et guitariste en concert à Cologne en Allemagne le 29 octobre 2006. © Getty / Brill/ullstein image

Danger Mouse & Sparklehorse : « Pain (featuring Iggy Pop) » extrait de l’album « Dark Night of the Soul »

Sparklehorse :

« Ghost in the Sky » extrait de l’album « Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain »

« Some Sweet Day » extrait de l’album « Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain »

« Piano Fire » extrait de l’album « It’s a Wonderful Life »

« Heart of Darkness » extrait de l’album « Vivadixiesubmarinetransmission »

« Hundreds of Sparrows » extrait de l’album « Good Morning Spider »

« Don’t Take My Sunshine Away » extrait de l’album « Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain »

« King of Nails » extrait de l’album « It’s a Wonderful Life »

« Gold Day » extrait de l’album « It’s a Wonderful Life »

« Junebug » extrait de l’album « Good Morning Spider »

John Parish : « Sorry for Your Loss » single

Sparklehorse : « Eyepennies » extrait de l’album « It’s a Wonderful Life »