Ce soir, toujours notre héros de la semaine, qu’on va retrouver au plus profond de son intimité musicale : le blues.

Eric Clapton, guitariste, chanteur et compositeur de blues et de rock, sur scène, en 1975. © Getty / Michael Putland

Alors, bien sûr, on célèbre souvent le jeu de guitare de Clapton, sa virtuosité, tantôt sa rage tantôt sa délicatesse. Mais pas assez sa voix.

Parce que c’est un chanteur a très beau timbre, d’une rare sensibilité. Il y a toujours dans sa façon de chanter cette grâce particulière des timides qui se lancent. Il ne semble jamais tout à fait sûr de lui. Et quand il se lance, il y met toute sa sensibilité, toute son âme.

Alors, ce soir, on va se consacrer au Clapton intime, au Clapton chanteur. Les titres que j’ai choisis pour le Very Good Trip de ce soir ont tous quelque chose d’intime, de feutré et je suis sûr qu’ils vont toucher celles et ceux qui n’ont des enregistrements de Eric Clapton qu’une connaissance hâtive et superficielle. D’ailleurs pour être parfaitement honnête, c’était aussi mon cas avant de préparer cette émission.

Tout de suite, un des premiers blues qu’ait enregistrés Eric Clapton, « Ramblin’ on My Mind », un des rares titres légués par le légendaire Robert Johnson, un des grands modèles de cette génération du blues anglais qui, aujourd’hui, vit son crépuscule. Il l’a enregistré une toute première fois à vingt ans, avec les Blues Breakers de John Mayall. Celle-ci est issue du second album qu’il a publié en 2004, entièrement dévolu au répertoire de Robert Johnson, Sessions for Robert J.

Eric Clapton :

« Nobody Knows You When You’re Down and Out » extrait de l’album « Unplugged »

« Ramblin’ on My Mind » extrait de la compilation « Forever Man »

B.B. King & Eric Clapton : « Key to the Highway » extrait de l’album « Riding with the King »

Eric Clapton :

« Walkin’ Blues » extrait de l’album « Unplugged »

« Stop Breakin’ Down Blues » extrait de l’album « Me and Mr. Johnson »

« Motherless Child » extrait de l’album « From the Cradle »

« San Francisco Bay Blues » extrait de l’album « Unplugged »

« Travelin’ Alone » extrait de l’album « Clapton »

JJ Cale & Eric Clapton : « Anyway the Wind Blows » extrait de l’album « The Road to Escondido »

Eric Clapton :