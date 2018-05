Ce soir, nous revenons sur quelques grandes voix lyriques notamment avec l'artiste Tamino.

Le chanteur Boy George pendant le KEarth's Totally 80's Show en Californie. © Getty / Scott Dudelson

"Il y a une autre voix qu’on a bien oubliée au vingt et unième siècle, enfin pas tout le monde. Voici quelques semaines, sur la scène du stade de Wembley, près de Londres, Arcade Fire a invité un chanteur qui, depuis une vingtaine d’années moi, est cantonné, malgré ses efforts de renouvellement, dans un circuit rétro et nostalgique. Je veux parler de Boy George, qui a tenu les premiers rôles dans les années 80 au sein de son groupe Culture Club qui a eu un succès presque comparable, dans ces années-là, à celui de Michael Jackson.

Arcade Fire l’a accompagné pour une reprise de son tube « Karma Chameleon », un titre qui, à sa sortie en 1983, se situait à mi-chemin entre reggae sautillant et country-rock californien. On l’a oublié mais Boy George a été un des meilleurs chanteurs anglais de sa génération, avec Marc Almond, de Soft Cell, deux noms, d’ailleurs, qui ont souvent été cités par Antony, que vous avez entendu tout à l’heure dans une reprise de Leonard Cohen. Boy George a oublié il y a cinq ans un album qui est passé largement inaperçu, « This Is What I Do », dont ce titre, « King of Everything », compte parmi ses meilleurs enregistrements. La voix s’est un peu cassée, c’en est d’autant plus touchant. Boy George dans « King of Everything »."

Programmation musicale :