Quatre ans après son dernier album, Jessica Pratt est revenue chanter sa mélancolie feutrée avec son nouvel album "Quiet Signs". Retrouvons la chanteuse dans le studio 621 de la Maison de la Radio avec Michka Assayas.

Rencontre avec Jessica Pratt et ses influences entre folk intime, jazz cool et bossa brésilienne © Getty / Ross Gilmore/Redferns

« This Time Around » extrait de l’album « Quiet Signs »

« Polly Blue »

« Here My Love »

Judee Sill : « Crayon Angels » (Remastered) extrait de l’album « Rhino Hi-Five : Judee Sill »

Jessica Pratt, musicienne, chanteuse et compositrice dans le Studio 621 de la Maison de la Radio. © Radio France / Stéphane Ronxin

« On Your Own Love Again » extrait de l’album « On Your Own Love Again »

« Opening Night »

Joni Mitchell : « For the Roses » extrait de l’album « For the Roses »

Marianne Faithfull : « Sad Lisa » extrait de l’album « Rich Kid Blues »

Weekend : « The End of the Affair » extrait de l’album « La Variété »

Everything But the Girl : « The Spice of Life » (2012 Remaster) extrait de l’album « Eden »

Ólöf Arnalds : « Surrender » extrait de l’album « Innundir Skinni »

