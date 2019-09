Ce soir, malgré les apparences, Michka Assayas vous propose une soirée pas si tranquille que ça et il assume en plus !

Mez Green et Mick Sanders de LIFE en concert au Brudenell Social Club le 13 octobre 2017 à Leeds, en Angleterre. © Getty / Andrew Benge / Redferns

Je vous parle de ces jeunes groupes qui naissent parce que c’est leur unique planche de salut pour ne pas sombrer et que le reste de leur vie est nul et inexistant.

Eh bien en voici un, Life, qui va sûrement faire beaucoup parler de lui grâce à son second album qui sort ces jours-ci, "A Picture of Good Health". Une image de bonne santé, une antiphrase, en l’occurrence.

Les deux frères qui ont créé Life, Mez et Mick, viennent de Hull, une ville du Yorkshire post-industriel, d’environ deux cent cinquante mille habitants, où, en 2018, un foyer sur cinq était inactif sur le marché du travail, et dont les électeurs ont, en 2016 voté à plus des deux tiers en faveur du Brexit.

Mez et Mick racontent qu’ils ont fréquenté un foyer de la ville, le Warren Youth Project, qui est à la fois centre d’aide pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans, leur fournissant soins, conseils en matière de drogues et de maladies sexuellement transmissibles. Ils ont plongé très jeunes dans diverses drogues, ont créé un groupe qui a joué en première partie du groupe The Fall, ce qui leur a valu l’honneur -car c’en était un- d’être insulté par l’irascible Mark E Smith.