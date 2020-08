Very Good Trip a un esprit de contradiction solidement chevillé au corps et donc voici une playlist pour retourner à la plage le jour de la rentrée.

L' auteur-compositeur, musicien et producteur de disques espagnol Gizmo Varillas en concert dans la discothèque KOKO à Londres le le 12 février 2018. © Getty / Lorne Thomson / Redferns

Je ne sais pas si la notion de tube de l’été existe encore dans ce monde qui semble tristement sorti de son axe. Mais enfin, dans un monde idéal, de ceux que la musique nous aide à imaginer, cette chanson qui s’appelle « Love Over Everything » aurait pu en être un.

J’avais déjà repéré il y a deux ans son auteur, un certain Gizmo Varillas, pour les mêmes raisons.

Gizmo est un Espagnol d’origine basé à Londres. Il crée une musique moderne et dansante à partir de sources et parfois d’instruments propres à diverses musiques africaines et latino-américaines. Ses chansons ont pu rappeler, parfois, le style de Paul Simon, celle-ci a un côté californien, un peu Fleetwood Mac, ré-imaginé par Daft Punk.

Bon, je rappelle qu’il y a encore un mois d’été et, de toutes les façons, pour ce genre de chansons, il n’existe pas de date de péremption.

L’album de Gizmo Varillas porte un beau titre, « Out of the Darkness », à partir de l’obscurité ou bien hors de l’obscurité, c’est selon, l’anglais a toujours ce léger flou poétique qui laisse la porte ouverte à l’imagination.