Ce soir, dans Very Good Trip, soyez rassurés, car : pas de chorale, pas d’hymne, pas de gospel swingant avec des clochettes, non. Mais bon, c’est Noël quand même.

Les Ramones, au Printemps de Bourges en 1992. © Getty / Eric CATARINA / STILLS / Gamma-Rapho

Eh oui, la nuit de Noël, ce n’est vraiment pas le moment de se disputer et de se lancer des saloperies à la gueule, même si, statistiquement, hélas, c’est une soirée plus tendue que les autres dans les familles et pour les couples.

Inutile d’avoir vu des films scandinaves pour en être averti.

En tout cas je suis trop content, quant à moi, d’avoir trouvé un prétexte pour écouter et vous faire écouter la voix du regretté Joey Ramone qui chantait en 1989 avec les Ramones évidemment « Merry Christmas, I Don’t Want to Fight Tonight » pour conclure un des meilleurs albums du groupe, paru assez tard dans sa carrière, 1989, Brain Drain.

Auquel n’avait pas pu participer Dee Dee Ramone, alors soigné pour troubles psychiques, il était alors peut-être temps, remplacé à la basse par un ancien Marine, Chris Ward, dûment rebaptisé C J Ramone.

Joey Ramone était un chanteur au style inimitable et inimité, et sa voix comme perpétuellement enrhumée avait une magie particulière. On disait de lui qu’il coassait, qu’il nasillait de façon monocorde mais en fait pas du tout : sa voix était pleine de nuances, elle était même parfois extraordinairement touchante.