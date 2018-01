Michka Assayas y est et y reste ! Mais où donc ? En Irlande !

Portrait du musicien David McWilliams, le 26 juin 1972. © Getty / Photo de Doug McKenzie/Hulton Archive

"(...)Adolescent, ce garçon n’avait pas pour ambition d’être chanteur mais footballeur. Il s’est d’ailleurs fait recruter comme gardien de but dans une équipe locale. Mais enfin, bon, David McWilliams n’était pas du genre commode. Grande gueule, pas très assidu à l’entraînement, ni aux cours du collège technique où on lui enseignait le métier d’ajusteur, il aimait surtout picoler et chanter des chansons le soir, dans des pubs, en s’accompagnant à la guitare dans le style de Bob Dylan. On en croisait pas mal dans ces années-là, un peu beatniks, un peu sales, un peu bagarreurs. Pour gagner sa vie, David McWilliams devient ajusteur dans une fabrique d’armement, suivant les traces de son père. En 1966, il a à peine vingt et un ans, il arrive à publier localement un premier 45 tours chez CBS. Il est alors repéré par le manager d’un groupe nord-irlandais, Them, dont on parle beaucoup, parce que sa chanson « Gloria », interprétée par son chanteur, l’excellent Van Morrison, est un succès international. Cet homme a de grandes ambitions pour David McWilliams. Il décide de lancer sa carrière à grand fracas et le présente comme une espèce de barde ancré dans le folklore local. En 1967, le garçon publie son premier 45 tours « Days of Pearly Spencer ». La compagne de disques a mis le paquet.(...)"