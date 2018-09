Le dernier Beatles vivant (avec Ringo Starr), vient de prendre la tête du classement de référence des ventes d'album aux États-Unis avec son dernier album solo, "Egypt Station". Une première pour cette légende de la musique depuis trente-six ans ! Michka Assayas lui rend hommage à sa façon !

Paul McCartney en concert, au stade Suncorp, le 9 décembre 2017, à Brisbane, en Australie. © Getty / Marc Grimwade / WireImage

Une chanson de jeune homme, « If you come on to me, then I’ll come on to you », « si tu te mets à me draguer, eh bien moi aussi je vais me mettre à te draguer ». Sauf que le jeune homme en question, vous l’avez sûrement reconnu, a soixante-seize ans et est le grand-père de huit petits-enfants. Paul McCartney, c’était bien lui, publie un nouvel album de quatorze chansons, « Egypt Station », le sixième depuis qu’on a changé de siècle. C’est le rythme de Madonna, pour vous donner une idée. Quand on se met à considérer son cas, il faut bien admettre qu’il est unique. Déjà, Paul McCartney a atteint, dans la musique populaire mondiale, le sommet de la gloire et du prestige il y a bien longtemps, beaucoup d’entre vous n’étaient pas nés, au milieu des années soixante, alors qu’il avait à peine vingt-deux ans, l’âge où aujourd’hui beaucoup font encore leurs études.

Paul McCartney : « Come On to Me » extrait de l’album « Egypt Station »

White Denim : « It Might Get Dark » extrait de l’album « Performance »

Miles Kane : « Cry on My Guitar » extrait de l’album « Coup de Grace »

Lenny Kravitz : « 5 More Days ’Til Summer - Edit » Single

The Coral : « Reaching Out For a Friend » extrait de l’album « Move Through the Dawn »

Ash : « Annabel » single

The Chills : « Snow Bound » extrait de l’album « Snow Bound »

Elvis Costello & the Imposters : « Unwanted Number » single

Michael Rault : « Sleep with Me » extrait de l’album « It’s a New Day Tonight »

Richard Swift : « Losing Sleep » extrait de l’album « The Novelist »

Prince :

« Purple Rain - Piano & a Microphone 1983 Version » extrait de l’album « Piano & a Microphone 1983 »

« Wednesday - Piano & a Microphone 1983 Version » extrait de l’album « Piano & a Microphone 1983 »

Neil & Liam Finn : « Anger Plays a Part » extrait de l’album « Lightsleeper »