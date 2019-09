Quand la transe s'empare de Michka Assayas, elle ne le quitte plus !

Jona Bechtolt, Claire L. Evans et Bobby Birdman de "Yacht" le 6 novembre 2015 à New York. © Getty / John Lamparski / WireImage

Si vous écoutez innocemment cette émission, vous pouvez croire que vous venez d’entendre une chanson qui mêle agréablement sons électroniques, acoustiques et deux voix masculine et féminine qui s’entremêlent, sur un rythme agréablement sautillant. Et, en apparence, vous avez tout à fait raison, puisque c’est le trio de Portland, YACHT, comme un yacht, qui signe cette chanson, « Death », extraite de son nouvel album Chain Tripping.

Alors le nom de ce groupe, qui existe depuis une quinzaine d’années, peut déjà vous mettre la puce à l’oreille, puisque YACHT, y a c h t, signifie en l’occurrence Young Americans Challenging Technology, Jeunes Américains défiant la technologie. YACHT est animé par Jona Bechtolt et Claire Evans, un couple à l’humour tordu, typique de cette ville de Portland, capitale de l’Oregon, une ville assez étrange, dont l’architecture évoque le nord de l’Europe, très calme, un peu perdue au milieu de nulle part, entourée d’immenses forêts et de montagnes, qui s’enorgueillit de son esprit excentrique et surréaliste. Un couple à l’humour tordu, oui, mais qui fait les choses très sérieusement.

La preuve ? Son dernier album a été réalisé grâce à l’appui de ce qu’on appelle l’intelligence artificielle. Je serais bien incapable, même si je potassais la question une heure, de vous résumer avec rigueur quels programmes et quelles procédures ils ont utilisées. En tout cas c’est très sérieux, eux ont potassé et appris à utiliser ces programmes, qu’ils ont nourris d’éléments de leur propre musique passée, si j’ai bien compris. Ça n’a rien d’un canular