Dans Very Good Trip, d’une certaine façon on va vivre ce soir et demain une sorte de Rock en Seine idéal, constitué de certains des sommets de son histoire.

Le chanteur d’Eels, Mark Oliver Everett d'Eels en concert le 6 septembre 2019 à Barcelone, Espagne. Le chanteur de Franz Ferdinand, Alex Kapranos, en concert au Festival de Sziget le 7 août 2019 à Budapest. © Getty / Jordi Vidal/Redferns - Didier Messens/Redferns

Je ne vais rien vous apprendre, on ne vit pas des temps normaux. En temps normal, France Inter et Very Good Trip auraient peut-être retransmis en direct ce soir le concert de Rage Against the Machine.

Oui, si 2020 avait été une année normale, eh bien vous qui nous écoutez auriez peut-être assisté à ce qui aurait dû être la dix-huitième édition du festival Rock en Seine.

Rock en Seine qui se tient depuis l’année 2003 dans le parc de Saint-Cloud lors du dernier week-end du mois d’août.

Cette année, il y aura une seule soirée, symbolique, jeudi prochain, devant mille cinq cents personnes, pas plus, avec des chanteuses et chanteurs français, Benjamin Biolay, Christine and the Queens, Charlotte Gainsbourg, Jeanne Added, Philippe Katerine et Catherine Ringer qui m’a ébloui quand j’ai eu la chance de la voir à Nuits Saint-Georges il y a deux ans.

Cette soirée du 27 août sera retransmise à la télévision sur France 2 et à la radio sur France Inter, à l’horaire de Very Good Trip, 21 h 05, présentée par Nagui et Leïla Kaddour.

Ce soir, on a deux groupes très appréciés en France : le Californien Eels et le Britannique Franz Ferdinand. Eels, c’était juste l’année dernière, 2019.

La Setlist d’ Eels en concert au Festival Rock en Seine le 23 août 2019 :

"Bone dry"

"Flyswatter"

"That look you give that man"

"Novocaïne for the soul"

"I like birds"

La Setlist de Franz Ferdinand en concert au Festival Rock en Seine le 25 août 2017 :