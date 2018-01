Le voyage en Irlande que vous a proposé cette semaine Michka Assayas ne sera pas complet sans la magie et les légendes !

Portrait du groupe "The Dubliners" avec Bobby Lynch, Barney McKenna, John Sheahan, Ronnie Drew et, Ciaran Bourke en 1965 © Getty / Photo de Brian Shuel/Redferns

"(...)« Carrickfergus », c’est le nom d’une ville située sur la côte du nord-ouest de l’Irlande, où se trouve un château bâti au douzième siècle, un des mieux préservés du pays. C’est aussi le nom de cette chanson traditionnelle, dont l’origine se perd dans les brumes du temps, ici magnifiquement interprétée, c’était en 1988, par le plus grand chanteur irlandais vivant, toujours en activité, Van Morrison, avec un ensemble traditionnel, les Chieftains, né dans un village du sud de l’Irlande où l’on parlait en majorité, je ne sais pas si c’est toujours le cas, cette langue étrange qu’on appelle l’irlandais, tout simplement, et qui appartient au groupe des langues gaéliques, on en aura un aperçu tout à l’heure. L’album de Van Morrison avec les Chieftains s’appelle Irish Hearbeat et n’est composé que de chansons traditionnelles. C’est un chef-d’œuvre. Ah oui, deux dernières choses au sujet de « Carrickfergus ». Bryan Ferry l’a interprétée en 1979 et, c’est peut-être une information plus importante, cette chanson a été jouée lors de l’enterrement du président des Etats-Unis assassiné en 1963, John Kennedy, d’origine irlandaise et catholique, bien sûr. Parce que, bien sûr, la musique irlandaise s’est étendue dans le monde entier, en Amérique du nord, bien sûr, où la communauté irlandaise est si importante, influente et étendue. Il y eu ainsi des mélanges qui continuent à se faire aujourd’hui.(...)"