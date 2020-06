Ce soir, au programme pour la dernière de Very Good Trip de cette saison : vous donner envie de voyager, très loin, parfois, et danser aussi, c’est l’idée.

Alors, ce soir, c’est particulier pour moi parce que c’est le dernier Very Good Trip de la saison.

Bon, une saison bizarre, l’adjectif est faible, parce que, comme pas mal d’entre nous, je me suis retrouvé à faire du télé-travail. J’ai commencé par une chronique quotidienne au téléphone au journal de treize heures, j’en profite d’ailleurs pour remercier toute l’équipe du Grand Rendez-vous, ils ont été très attentionnés envers moi comme envers tout le monde, d’ailleurs.

Et puis un jour j’ai reçu un gros paquet que la Poste a déposé devant le portail de la maison où j’étais confiné : j’ai découvert un micro avec un petit trépied, un câble Ethernet pour assurer une bonne liaison et on a bricolé. Et grâce à ça, eh bien on a pu recommencer à enregistrer et diffuser Very Good Trip.

Presque normalement, même si les conditions étaient tout sauf normales, grâce, et ce n’est pas négligeable, aux judicieux conseils à distance, de Stéphane Ronxin, qui réalise l’émission.

Cela dit, tout cet été, vous entendrez, à minuit, des rediffusions de Very Good Trip, que j’ai choisies. J’espère avoir bien choisi, c’est pas toujours simple et je vous raconterai l’histoire de Bob Marley tous les week-ends.