Ce soir dans Very Good Trip, Michka Assayas vous emmène sur la route des femmes qui se sont emparé de la culture blues et soul...

Joanne Shaw Taylor, guitariste et chanteuse de blues britannique. © Getty / Christie Goodwin

« In the Mood », c’était la voix et la guitare d’une jeune Anglaise, Joanne Shaw Taylor, la petite trentaine. Beaucoup la considèrent comme une des meilleures musiciennes de blues de sa génération et la parution de son dernier album, Reckless Heart, Cœur intrépide, a été un événement pour les amateurs. Qui ont eu l’occasion de vibrer lors de son dernier passage en France, où elle a donné trois concerts en février dernier. Reckless Heart est déjà son septième en dix ans, elle a commencé très tôt. Joanne Shaw Taylor est originaire d’une région anciennement industrielle du centre de l’Angleterre. Elle a eu l’occasion de s’initier au blues en fouillant dans la discothèque de son père, un guitariste amateur, passionné par le groupe Deep Purple. Son frère aîné aussi est d’ailleurs guitariste. Elle a découvert plein de choses en fouillant dans la discothèque paternelle, notamment des disques de Stevie Ray Vaughan, Albert Collins et Jimi Hendrix. C’est le musicien anglais Dave Stewart, le fondateur du duo Eurythmics, qui l’a découverte, très jeune, il y a déjà une quinzaine d’années. En tout cas, ce qui est frappant dans cet album de Joanne Shaw Taylor, outre sa sonorité très live, plus brute, c’est la force de sa voix. Une voix dont on pourrait dire qu’elle est plus soul que blues, une voix très noire, qui peut faire parfois penser à Tina Turner.

