Dans Very Good Trip, que des voix de filles il y aura et surprenantes en plus !

La chanteuse, auteure-compositrice-interprète et guitariste Rokia Traoré en concert le 29 mars 2019 à Londres. © Getty / Robin Little / Redferns

Cette émission est une rediffusion du 17 avril 2016, pour écouter, réécouter Very Good Trip, retrouver la programmation musicale, cliquez ici.