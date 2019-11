Ce soir Michka Assayas vous fait voyager entre des mélodies d'automne... Au programme Coldplay, mais aussi Elbow, Bonnie "Prince" Billy, Angel Olsen, Agnes Obel, Jesca Hoop, Josienne Clarke, Lana Del Rey, Aaron Lee Tasjan, Patrick Watson et Devendra Banhart !

Chris Martin, chanteur emblématique de Coldplay, en concert à Pasadena (Californie - Etats-Unis) le 06 octobre 2017 © AFP / Kevin Winter/Getty Images

Et on commence par Coldplay !

Cette voix, ce style liturgique... Que vous l'aimiez ou le détestiez, c'est le groupe le plus populaire du monde depuis ces 20 dernières années. Coldplay... ce groupe créé à Londres à la fin des années 1990, par des étudiants de l'UCL : University College London. Des étudiants en Histoire et en mathématiques notamment. Le groupe a connu un succès fulgurant en 2000, dès leur tout 1er album Parachutes. Ça arrive, mais ce qui arrive moins souvent, c'est que non seulement cela dure, mais en plus que ça ne cesse de s'amplifier.

Tout de suite on écoute « Everyday Life », la chanson qui donne son titre au nouvel album de Coldplay, sorti vendredi dernier. Un album qui a lancé d'une façon très singulière : divisé en deux parties, sunrise et sunset, lever et coucher du soleil...

Programmation musicale :