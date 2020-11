Ce soir, dans Very Good Trip, une seule voix, celle de Matt Berninger. Et un seul son, celui du groupe dont il est le chanteur, The National.

Le groupe The National sur scène. © Getty / Brill / Ullstein bild via Getty Images)

The National est apparu à New York en même temps que les Strokes, mais la différence, c’est qu’il avait ses racines dans le Midwest, Cincinnati, l’Ohio. Soit un terroir country-blues, mais transformé par l’angoisse et le vide post-industriel.

Il y avait dans la style de The National cette anxiété déjà présente chez un groupe comme REM, fruit de l’après punk, mais aussi, et on s’en rendra compte au cours de cette soirée, une liberté musicale liée au psychédélisme et à ses ambiances qui font lentement monter à l’hypnose et à la transe.

Les frères Dessner sont de fervents admirateurs du légendaire groupe psychédélique californien Grateful Dead, on s’en rendra compte à la fin de ce concert idéal, assemblé par mes soins, du groupe The National.

The National :