Michka Assayas sait très bien que c'est la rentrée, mais justement, il lui tourne le dos et décide de n'en faire qu'à sa tête.

Joey Bradbury et Rowan Martin du groupe The Rhythm Method en concert le 5 juin 2018 à Manchester. © Getty / Visionhaus / Corbis

Peut-être aviez-vous raté dans notre programme de juin ce titre qui sent bon les vacances, le désœuvrement et l’insouciance. Il s’appelle « Sex and the Suburbs », le sexe et les banlieues, une variation sur le titre de cette série des années quatre-vingt dix, « Sex and the City ».

À chaque fois que je le réécoute, il m’enchante par sa fraîcheur, où il entre quelque chose d’agréablement désuet et vieillot. Ça fait très anglais, et d’ailleurs ça l’est. La chanson est signée par un jeune duo formé par deux banlieusards blancs londoniens, qui s’appelle The Rhythm Method.

Vous l’avez entendu dans le son, il y a ces sonorités électroniques un peu passéistes des années 80 et cette espèce de reggae pop bon marché qu’on entendait pas mal dans ces années-là.

Joey, le chanteur, a ce style chanté parlé à l’accent cockney appuyé. Il raconte des histoires nées de ces observations de la vie des banlieusards comme lui.

Ça fait un peu penser au style de Ian Dury, le père de Baxter Dury, Ian Dury et son groupe, les Blockheads, qui, à la fin des années soixante-dix, a connu un immense succès en France, avec une espèce de rap très particulier, appuyé sur un groupe funk-reggae d’une rare finesse.