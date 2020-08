Pour les raisons que vous connaissez l’édition 2020 du festival Rock en Seine n'aura pas lieu. Mais pour vous qui écoutez France Inter, avant la soirée spéciale de demain avec entre autres Benjamin Biolay, Catherine Ringer, ou Izia, il y a malgré tout de quoi se réjouir dans Very Good Trip ce soir.

La chanteuse, auteure-compositrice PJ Harvey en concert au Festival de la route du rock de Saint-Malo le 18 août 2017. © AFP / Denis Meyer / Hans Lucas

Juste avant, on a pu glisser deux titres d’un jeune chanteur belge dont vous avez sans doute remarqué la très belle voix, régulièrement présente sur France Inter. Un jeune chanteur du nom de Tamino, enregistré lors de sa prestation, à Rock en Seine, bien sûr, c’était en 2018. Vous ne le connaissez pas? Eh bien écoutez, cette chanson « Habibi », je serais surpris qu’elle ne vous fasse pas tendre l’oreille.

Tamino en concert au Festival Rock en Seine le 25 aout 2018 : "Habibi"

vidéo Le premier album "Amir" de Tamino 4 min 4 min À voir - Musique Le premier album "Amir" de Tamino 4 min

L’année précédente, en 2016, PJ Harvey avait publié un album intitulé « The Hope Six Demolition Project » qui était pour elle le fruit d’une expérience nouvelle pour elle.

La musicienne venait d’accompagner un photo-reporter anglais, Seamus Murphy dans des zones dévastées du Kosovo et de l’Afghanistan, décidée à regarder là où on n’a pas envie de regarder, parce qu’on trouve ça, à juste titre, trop laid, triste ou désespérant. Elle s’est fixé pour tâche de mettre ça en chansons, pratiquement mission impossible et pourtant elle l’a fait.

PJ Harvey et son collaborateur de toujours le percussionniste et multi-instrumentiste John Parish ont eu l’idée de faire accompagner les chansons par un chœur masculin à l’unisson, un peu sévère, comme dans la tragédie antique. De recourir à des sons de fanfare aussi. Sur scène, Polly Jean Harvey se présentait comme une étrange libellule noire, sorte de fée inquiétante.

La Setlist de PJ Harvey en concert au Festival Rock en Seine le 26 aout 2017 :