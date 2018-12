Matthieu Conquet vous propose un voyage à travers le français chanté en dehors de l’hexagone : après Le Canada, les cajuns, puis l’Outre Mer, direction les Antilles : Antilles Chéries. Embarquement immédiat !

Admiral T, auteur-compositeur-interprèteau, au Festival Musiks à Manosque le 21 juillet 2018. © Maxppp / DUCLET Stéphane/PHOTOPQR/LA PROVENCE

Et si on essayait de se dire comme dans la chanson de Daniel Festal : ces petits je t’aime entre la métropole et les Antilles, de faire entendre tout ce que la musique et la langue ont gagné en dépit des conflits et d’une histoire faite de réussites et de fracas à faire chalouper le français comme jamais auparavant ?

Daniel Forestal que vous venez d’entendre n’est plus des nôtres, disparu en 2016, sa carrière commence au milieu du siècle précédent, une de ses premières chansons en 1956 évoquait le passage dévastateur du cyclone Betsy, et comme beaucoup de ses succès à suivre dont «Prière de l’Esclave » il témoigne de la vie créole des années 60, avec ses joies et ses peines, et ces mots bien balancés.

Daniel Forestal et sa guitare : « Ces P’tits je t’aime »

« Ces P’tits je t’aime » Joseph Lacides : « Mr Morin »

« Mr Morin » Maurice Alcindor : « Sékirité sociale »

« Sékirité sociale » Saël : « De lyrics en vers »

« De lyrics en vers » Dowdelin : « Laissé Mwen »

« Laissé Mwen » Jenny Alpha : « Douvant pote Doudou »

« Douvant pote Doudou » Jaïn : « Oh Man »

« Oh Man » Ry-Co Jazz : « Tu bois beaucoup »

« Tu bois beaucoup » Les Vikings de la Guadeloupe : « Aspirant Bourgeois »

« Aspirant Bourgeois » Admiral T : « Rev an mwen »

: « Rev an mwen » Martha Jean-Claude : « Cousin »

« Cousin » Melissa Laveaux : « Kouzen »

: « Kouzen » Wyclef Jean (feat. Refugee Allstars) : « Sang Fézi »

« Sang Fézi » Rodrigue Milien & Blagueur : « Palé créole »

