Au menu de Very Good Trip du rock’n’roll plein de sang neuf. Et il y aura la même énergie chez les vieux, certains ne renoncent jamais.

Le groupe Fontaines D.C. avec leur prix : Album de l'année à Eventim Apollo, Hammersmith le 19 septembre 2019 à Londres. © Getty / Mike Marsland / WireImage

Un nouveau titre du groupe Fontaines D.C, il y a d’abord dans les mots et la diction du chanteur et parolier, Grian Chatten, un ton, un rythme et une scansion particuliers. Il semble animé par une sorte de rage à la lucidité froide, comme impuissante, qui semble autant dirigée contre lui-même qu’envers le monde qui l’entoure.

Ce ton sans pitié, presque masochiste, cette espèce de réalisme amer, comme en noir et blanc, où entrent de l’angoisse, du dégoût et de l’effroi, a pu être celui d’Elvis Costello à ses débuts, un des modèles de Grian Chatten, ou de Mark E. Smith de The Fall, dans un tout autre style.

Ce nouveau titre s’appelle « A Hero’s Death » et la phrase qu’il répète d’un bout à l’autre, c’est « Life Ain’t Always Empty », « la vie n’est pas toujours vide ».

Où il y a un beau conseil, je ne sais pas si ça peut aider à vivre :

Coule aussi bas que tu pourras te relever ».

C’est bien dit. Et surtout ceci, qui résonnera pour tout le monde en ce moment :

Ne sacrifie pas ta vie pour sauver ta santé ».