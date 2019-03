Ce soir, Michka Assayas vous donne rendez-vous avec les grandes chanteuses contemporaines de folk, pop & jazz... Au programme de ce nouvel épisode de Very Good Trip : Jade Bird, Nilüfer Yanya, Solange, Silly Boy Blues, Nakhane...

Jade Bird, chanteuse, compositrice et musicienne britannique © Getty / Paras Griffin

On commence ce programme avec la voix d’une chanteuse née en 1997, je crois que ce n’est jamais arrivé dans cette émission. Jade Bird a été élevée par sa grand-mère à Bridgend, une ville moyenne située au sud du pays de Galles, entre Swansea et Cardiff, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Une grand-mère célibataire, séparée elle aussi, qui avait une guitare oubliée dans un placard, dont Jade s’est emparée. C’est bine le seul lien qu’elle avait avec la musique, ses parents, eux, étaient plutôt de la génération qui allait s’éclater dans des raves. Jade s’est entichée, de façon inattendue, pour des raisons qui tiennent sans doute à la fois du hasard et de la prédestination, pour les musiques traditionnelles américaines. Ce qu’on est loin d’attendre d’une jeune Anglaise née en 1997, qu’on s’attendrait plutôt à voir se diriger vers le R&B, le rap ou la techno. Depuis qu’elle se produit, seule avec sa guitare, partout où elle le peut, pour chanter ses propres chansons, et qu’elle s’entend répondre : change de style, une Anglaise qui fait ça, ça ne marchera jamais, elle a eu le temps de s’endurcir et de s’acharner. Et ça marché. Jade Bird n’a pas eu peur de dire non, c’est une qualité essentielle et même vitale, quand on débute !

[...] La suite à écouter !

Programmation musicale :