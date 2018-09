La liste est longue des artistes inspirés par Paul McCartney. Michka Assayas vous donne la preuve ce soir !

« J’avais l’habitude de rester assis à ne rien faire, je me défonçais, je me torchais, mais maintenant, c’est fini, tout ça, parce que je suis heureux avec toi », non, ce n’était pas Iggy Pop qui chantait ça, mais bien, vous l’avez reconnu, Paul McCartney. « Happy with You », c’est extrait de son tout dernier album, « Egypt Station », paru il y a une quinzaine de jours et, je vous le disais lundi, le sixième qu’il a publié depuis le début du nouveau siècle. Soit le rythme d’une Madonna. Alors j’imagine que, parmi vous, il y en a qui doivent être surpris par cette confession, parce que la chanson est, évidemment, autobiographique.