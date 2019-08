Michka Assayas persiste et signe, une façon comme une autre d'être en vacances parce que c'est trop délicieux !

Le chanteur et musicien, Justin Vernon du groupe Bon Iver en concert pendant le festival All Points East à Victoria Park le 2 juin 2019 à Londres. © Getty / Gus Stewart / Redferns

Inspiré à l’origine par un groupe du Midwest , Wilco, Bon Iver est un des premiers musiciens américains, sinon le premier, à avoir fusionné chanson folk, sons électroniques et R & B. Il va parfois vers des rythmes et harmonies qu’on a davantage l’habitude de rencontrer dans le jazz, qui est la musique qu’il a jouée en premier.

Il a collaboré avec Kanye West, sans doute un des chanteurs et musiciens les plus populaires à l’heure où je vous parle, et qui s’est passionné il y a une dizaine d’années pour la musique de Bon Iver. Les deux hommes sont restés mais, malgré le fait que Kanye West soutient publiquement Donald Trump pour des raisons qui n’appartiennent qu’à lui.

En tout cas, Bon Iver, qui a un passé d’alcoolique sévère, a traversé récemment une autre sorte de mauvaise passe. Une tournée annulée à cause d’attaques d’anxiété, c’est quelque chose qui ne lui était jamais arrivé. Il vient de publier un album qu’on n’attendait pas, « i, i », comme « je, je », où des amis musiciens lui ont prêté main forte, notamment l’Anglais James Blake, avec lequel il avait déjà collaboré, Moses Sumney un excellent musicien californien passé par le Ghana, et qui vit aujourd’hui à Londres.