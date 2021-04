Very Good Trip vous entraîne vers des paradis artificiels. Et on va comme flotter en apesanteur, c’est d’actualité.

Portrait de l’actrice et chanteuse Julee Cruise le 11 février 2017 à New York. © Getty / Andrew Toth / Getty images Amérique du Nord pour la Fashion Week de New York

Eh oui, c’est une interrogation qui se perd dans l’infini de l’espace intersidéral. Est-ce qu’on est en train de tomber amoureux ?

« Falling » est une chanson qui a plus de trente ans d’âge, 1989, et elle est extraite d’un album très bien nommé et qui s’appelle « Floating Into the Night », flottant dans la nuit. Le nom de la chanteuse ? Julee Cruise, Cruise, comme une croisière ou une virée, mais c’est son nom véritable.

Forcément, vous vous rappelez cette chanson si vous avez regardé il y a trente ans, c’était mon cas, une série fascinante qui s’appelait Twin Peaks, créée et écrite par le cinéaste David Lynch.

Elle a quelque chose d’inoubliable, tout comme les images qui l’accompagnent, une histoire de meurtre dans un village de montagne où en général il ne se passe rien et où l’étrange, le mystérieux voire le délirant, naissent, de la banalité la plus plate en apparence. Je me rappelle ces images de nature magnifique, de forêts de pins à l’infini dans la brume, de ciels fuligineux, et il y avait la voix susurrante de Julee Cruise flottant par là-dessus, c’était magique. Et même plus : ensorcelant.

