Dernier voyage, avec Matthieu Conquet : à travers le français tel qu’il est chanté au delà de l’hexagone. Après les Antilles hier, direction l’Ouest de l’Afrique, depuis le Mali jusqu’au Congo avec pour commencer le Bénin.

Fatoumata Diawara, chanteuse, comédienne et auteure-compositrice-interprète au festival Cruilla Bcn le 14 juillet 2018 à Barcelone, en Espagne. © Getty / Xavi Torrent / WireImage

« Lonlon » cela veut dire amour et cette adaptation chantée du Boléro de Maurice Ravel arrangée par Angélique Kidjo en 2007 en dit long sur le programme de la chanteuse comme sur celui de l’émission de ce soir, ou à défaut de vous faire entendre tout des richesses des musiques venues des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, on s’intéressera à ces chansons qui nous lient, entre la France et ces différents pays, et les mots choisis pour dire la fascination, la colère parfois, l’histoire souvent, avec un grand H.

« L’Amour est là, il est arrivé » c’est une invitation pour tout le monde, que chante Angélique Kidjo dans un mélange d’Evé et de Mina (je remercie Geneviève qui bien voulu me traduire les paroles) en substance « il n’y a que l’amour et il faut s’en réjouir… », tout indiqué en ces périodes de fêtes.