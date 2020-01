Ce soir, dans Very Good Trip, des machines et des hommes, bref, de l’électro-pop, et on commence par le retour de vétérans du genre. Pas loin de l’âge pivot, ils sont toujours là.

Simon Henner à l'origine du projet musical French 79 sur scène le 3 septembre 2017 à Trévise, Italie. © Getty / Francesco Prandoni / Redferns

Bon, oui, il y a la voix déformée à l’AutoTune, ce logiciel dont on use et on abuse massivement dans la musique populaire actuelle. Mais au fond c’est la seule manière de dater de ce début de vingt et unième siècle ce titre où tout le son, la mélodie, l’ambiance crie la fin du vingtième siècle.

Ce côté à la fois entraînant et détaché, triste et joyeux, ces notes de synthétiseur désuet qui couinent, ces roulements de tambour de fanfare de cirque électronique, ces approximations bon marché de chorales et d’orchestres de music-hall.

Bien sûr, c’est la fin des années quatre-vingt et le son du duo qui les a marquées en profondeur, j’ai noté les Pet Shop Boys, que l'on vient d’entendre dans « Decide », un titre extrait de leur nouvel album qui vient de sortir, « Hotspot ».

Le quatorzième d’un duo qui s’est formé à Londres il y a près de quarante ans déjà, autant dire dans un monde qui n’a absolument rien à voir avec le nôtre, où il y avait encore deux Allemagnes et pas d’Internet.

Les Pet Shop Boys qui m’ont inspiré une semaine cent pour cent électro, avec des sons d’hier et d’aujourd’hui.