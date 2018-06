L’album "The Now Now" de Jamie Hewlett et Damon Albarn, les deux fondateurs du groupe virtuel Gorillaz sort le 29 juin, cadeau ce soir car Michka Assayas conversera "librement" avec les deux compères !

Damon Albarn (G) et Jamie Hewlett (D) à Paris le 2 mars 2017 © Maxppp / Philippe de Poulpiquet/PHOTOPQR/LE PARISIEN

"(...)Le premier est un musicien anglais très connu, Damon Albarn, le cofondateur du groupe Blur, un des plus importants des années 90. Son copain, c’est le graphiste Jamie Hewlett, lequel a créé le personnage de dessin animé Tank Girl. À la fin des années 90, ils habitaient ensemble et se retrouvaient, c’était avant l’Internet à haut débit, à regarder pas mal de vidéos de boy bands à la télé. Ils trouvaient ça nul. Des groupes manufacturés pour être consommés par un public pré-adolescent. Alors ils se sont dit : pourquoi ne pas fabriquer un groupe artificiel, mais franchement artificiel, rien qu’en dessin animé, et qui serait vraiment génial. Et ils l’ont vraiment fait. Jamie Hewlett s’est inspiré du manga Akira et des productions du studio d’animation japonais Ghibli pour dessiner et animer des personnages inspirés de leur entourage. Et Damon, premier arrivé, premier servi, a prêté sa voix au chanteur imaginaire 2D, un très jeune banlieusard londonien préoccupé avant toute chose par sa coiffure. Gorillaz est ainsi né en 2000. Entre dub jamaïcain et hip-hop américain, les débuts de Gorillaz, avec un tube qui s’appelait « Clint Eastwood », musique et vidéos, ont tout de suite emballé un public de pré-ados, jusqu’aux Etats-Unis, où Blur n’avait pas touché un aussi large public. Damon et Jamie étaient en ce qu’on appelle en tournée promotionnelle quant France Inter les a accueillis un matin, il y a quelques semaines, dans la chambre d’un luxueux hôtel parisien. À voir leurs petits yeux, ils avaient dû faire un peu la fête la veille, les deux copains ne s’étaient pas vus depuis quelque temps. En tout cas, on a bien rigolé.(...)"

Gorillaz :

« Sorcererz » single

« Hollywood » (featuring Snoop Dogg & Jamie Principle) single

« Humility » (featuring George Benson) single

« Lake Zurich » single

« Fire Flies » single

Angelique Kidjo : « Born Under Punches » extrait de l’album « Remain in Light »

