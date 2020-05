"Awopbapaloobop-alopbamboom" c'est l’onomatopée la plus célèbre de l’histoire du rock’n’roll. est dans Very Good Trip ce soir !

Little Richard, pianiste, auteur-compositeur-interprète et acteur lors de la cérémonie d'intronisation au Rock n Roll Hall of Fame vers 1988 à New York. © Getty / Sonia Moskowitz / IMAGES

Eh bien voilà, c’est un événement qui n’a pas suscité de séisme dans les grands médias, on a appris il y a une quinzaine de jours la mort de Little Richard à l’âge de quatre-vingt-sept ans.

Bon, c’est vieux, beaucoup l’avaient oublié, voire pensaient qu’il était déjà mort. Mais enfin imaginez l’onde de choc que ce serait si l’on annonçait la mort de Bob Dylan, qui publie un nouvel album dans un mois d’ailleurs, son premier de chansons nouvelles depuis longtemps.

Justement, il y a quelqu’un sur qui la disparition de Little Richard a eu un effet comparable, immense, c’est Dylan lui-même :

Il était pour moi comme une étoile qui brillait, a-t-il écrit après avoir appris la nouvelle. Qui m’a guidé alors que je n’étais qu’un gamin. Il avait cette étincelle qui m’a poussé à faire ce que j’ai fait ».

Ce ne sont pas là des paroles en l’air. Quand il a quitté son lycée dans son Minnesota natal, Dylan, invité à écrire dans le registre des anciens élèves ce qu’il ferait après sa scolarité a écrit ceci : « Parti rejoindre le groupe de Little Richard ».

Bon, la mythomanie chez lui était une seconde nature mais ça en dit long. Il y a eu des témoignages de Paul McCartney Jimmy Page, entre autres, on y reviendra demain et on prendra la mesure de l’influence, immense, que Little Richard a eue, plus que sur le rock’n’roll en tant que style musical, il ne l’a pas inventé, mais sur la façon de chanter et surtout d’être sur une scène.

Little Richard :