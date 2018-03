Ce soir, ça faisait longtemps, trop longtemps, on va être très rock’n’roll. Et même hardcore pour commencer.

Mike Dean, Pepper Keenan et Woodroe Weatherman du groupe Corrosion of Conformity au Bloodstock Festival à Catton Park en Angleterre © Getty / Katja Ogrin/Redferns

"« I Found Love », on a déjà eu l’occasion d’entendre ce titre explosif dans Very Good Trip sur France Inter, c’était à l’automne dernier. Il est signé par une jeune chanteuse noire de Brooklyn, Bette Smith, qui a publié à la fin de l’année dernière son premier album, Jetlagger. C’est Betty écrit avec un e à la fin. Elle a appris à chanter à la chorale que dirigeait son père à l’Église des Adventistes du 7ème jour. Elle a dû attendre la mort de celui-ci, il y a six ans, pour oser chanter de la musique non religieuse. Eh oui, ça ne rigolait pas chez elle puisque, comme il y a soixante ans au temps de Sam Cooke, la musique séculière était la musique du diable, c’était interdit. Le chant, dans ces familles très religieuses, est réservé à la célébration de Dieu et employer sa voix à d’autres fins, c’est une hérésie. Bref, Bette Smith, qui a eu la douleur de perdre son frère des suites d’une maladie un an après son père, a été encouragée par lui à chanter la musique qu’elle aimait, la soul du sud, celle de Otis Redding. Elle a recruté des musiciens par petites annonces, a chanté dans des maisons de retraite, dans des foires. Elle a été repérée par quelqu’un qui l’a mise en contact avec un réalisateur artistique qui travaille au sud de Memphis, en plein territoire blues, soul et country et le résultat, l’album, Jetlagger, est très explosif."

Programmation musicale :