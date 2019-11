Ce soir émission spéciale Coldplay, l'un des plus grands groupe de pop-rock anglais actuel... reconnu internationalement et au succès sans commune mesure. Ce soir on plonge dans les concerts les plus mythiques de ce groupe, dans les salles et les stades les plus grandioses, tout autour de la planète !

Chris Martin, chanteur emblématique de Coldplay, à l'occasion de leur concert à Sydney - Australie (19 juin 2014, Enmore Theatre) © Getty / Don Arnold

Un chant d’amour émerveillé, « Yellow », une des chansons les plus connues du groupe londonien Coldplay. Une des premières, aussi, elle figure dans l’album qui l’a révélé en 2000, Parachutes. Lequel a été, plus encore qu’un succès, un triomphe immédiat. Qui n’a cessé de s’amplifier jusqu’à aujourd’hui. Pour vous donner une idée, sur le site de streaming qui me permet d’écouter toutes les nouveautés, et vieilleries aussi, parfois, que je sélectionne pour vous, pour cette émission sur France Inter, il y a une chanson de Coldplay qui totalise plus de un milliard d’écoutes, elle s’appelle _« Something Just Like This »_. C’est une collaboration avec un duo de DJ new-yorkais, The Chainsmokers. Pour vous donner une idée, c’est deux fois plus, au moins, que les chansons les plus connues de Michael Jackson, U2 ou Beyoncé. Ça vous donne une idée. Coldplay, c’est tout simplement le groupe le plus connu et aimé au monde, et ce depuis longtemps. Aujourd’hui sort Everyday Life, son nouvel album, son huitième en un peu plus de vingt ans d’existence !

Programmation musicale :