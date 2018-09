Ce soir, Michka Assayas vous propose de rêver, d'imaginer : c’est un concert inattendu, on vous a emmené avec une poignée de privilégiés dans un lieu tenu secret jusqu’au dernier moment. Et voilà, les lumières s’éteignent enfin et le voici, il arrive.

Sir Paul McCartney se produit à un spectacle à guichets fermés lors de la tournée «One On One» à Pappy et Harriet's Pioneertown Palace le 13 octobre 2016 à Pioneertown, en Californie. © Getty / MJ Kim / MPL Communications

C’est vrai, il y a peu de chanteurs de rock qui savent hurler comme McCartney, avec autant de clarté, de puissance et de sincérité. Alors, ce soir, je triche un peu. Même beaucoup. J’ai fabriqué pour vous un concert idéal de Paul McCartney en piochant dans certaines de ses meilleures captations scéniques. Et Dieu sait qu’il y en a, il y a même de quoi s’arracher les cheveux. En tout cas, c’est une chose qu’au fond on ne peut pas savoir si on ne l’a jamais vu sur scène, surtout depuis une vingtaine d’années où, vraiment, il fait des merveilles avec son groupe, Paul McCartney est capable de vous mettre en transe.

