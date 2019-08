Michka Assayas va consacrer toute cette heure à la voix d’un poète qui vient de disparaître. Pas un des plus connus, mais l'un des plus touchants, et qu'il a appris à aimer profondément en préparant cette émission. Après dix ans de silence, il venait de faire un retour éclatant et se préparait même à repartir.

David Berman, le fondateur du groupe "Silver Jews" en concert en Espagne, le 31 mai 2008. © Getty / Gary Wolstenholme / Redferns

David Berman avait cinquante-deux ans, on a appris sa mort brutale au début du mois, il y a une vingtaine de jours.

Je dois avouer que, pour moi, ce nom et celui du groupe auquel il s’était identifié, les Silver Jews, était un peu pour moi comme un aide-mémoire, hélas sans cesse repoussé. Quelques proches m’en avaient dit beaucoup de bien, alors je m’étais dit : un jour, quand j’aurai le temps, je m’y mettrai, j’écouterai attentivement ce que les Silver Jews ont enregistré. Eh bien voilà ce temps est venu, plus tôt que je ne l’imaginais, pour une raison bien triste.

Purple Mountains : « All My Happiness Is Gone » extrait de l’album « Purple Mountains »

Silver Jews :

« Punks in the Beerlight » extrait de l’album « Tanglewood Numbers »

« The Wild Kindness » extrait de l’album « American Water »

« How Can I Love You If You Won’t Lie Down » extrait de l’album « Tanglewood Numbers »

« Suffering Jukebox » extrait de l’album « Lookout Mountain, Lookout Sea »

« Tennessee » extrait de l’album « Bright Flight »

« Random Rules » extrait de l’album « American Water »

« I’m Gonna Love the Hell Out of You » EP « Tennessee »

« We Could Be Looking for the Same Thing » extrait de l’album « Lookout Mountain, Lookout Sea »

Purple Mountains : « Darkness and Cold » extrait de l’album « Purple Mountains »

Silver Jews : « Death of an Heir of Sorrows » extrait de l’album « Bright Flight »

Purple Mountains : « I Loved Being My Mother’s Son » extrait de l’album « Purple Mountains »