Michka Assayas vous pose la question : êtes-vous prêt et prête à écouter le seul groupe punk qu'Iggy Pop considère aujourd’hui comme authentiquement inquiétant en 2018 ? La réponse est : oui !

Shame avec Sean Coyle-Smith et Charlie Steen sur scène au Electric Ballroom le 18 avril 2018 à Londres © Getty / Gus Stewart / Redferns

"(...)Alors il existe plusieurs façons de définir l’esprit punk. On peut y voir une espèce de rock’n’roll accéléré et grimaçant, réduit à sa plus simple expression, dont le but est de créer un défoulement collectif, souvent joyeux. Une sorte d’exutoire à l’ennui et à toutes les frustrations. Et ce n’est pas faux, c’est souvent ça. Mais il y a une autre façon d’aborder le punk, à la dimension plus existentielle. C’est la définition d’un Iggy Pop, un des inventeurs, sinon l’inventeur du genre, un garçon réfléchi et posé, à l’origine, qui a décidé d’explorer, par l’expérience des drogues et de nombreuses situations extrêmes, ce qui se cache de trouble et d’inquiétant au fond de l’humain. Et qui l’a fait vivre et jaillir, dans sa musique et ses spectacles, au sein d’un théâtre aussi vrai qu’il est captivant et dérangeant.(...)"