Very Good Trip continue de célébrer celui sans lequel le rock’n’roll n’aurait jamais existé.

Le pianiste, auteur-compositeur-interprète et acteur Little Richard arrivant à Sydney le 13 janvier 1974 pour un concert au pavillon Hordern. © Getty / Fairfax Media

On l’a célébré hier soir mais, ce soir, dans cette seconde émission, on va prendre la mesure de l’importance, immense, qu’il a eue sur la façon de chanter le rock’n’roll et même, c’est plus difficile à faire entendre mais je suis sûr que vous le sentirez, sur la façon d’incarner le rock’n’roll.

Les Beatles avaient plusieurs chansons de Litlle Richard à leur répertoire de scène et c’est toujours Paul McCartney qui les chantait : « Long Tall Sally », « Lucille ». Alors ça a été naturel pour lui d’en écrire à la façon de Little Richard, c’est comme s’il avait ça dans le sang.

Oui, c’est vrai, John Lennon a repris « Rip It Up » et « Slippin’ and Slidin’ » dans son album solo de 1975, « Rock n Roll » mais, sans lui manquer de respect, c’est moins fort.

Seul McCartney a été capable de trouver en lui cette voix haute, écorchée, d’enfant fou, qu’il a su d’ailleurs sortir de lui pour chanter « Helter Skelter », sans doute la prouesse vocale la plus frénétique qu’on puisse entendre dans toute l’œuvre enregistrée des Beatles.

Entre parenthèses, ça m’a toujours laissé songeur et ça continue à le faire quand, encore aujourd’hui, des amateurs de musique, de bonne foi, encore aujourd’hui, parlent du sage McCartney et du sauvage Lennon.

Question d’image, sans doute, un cliché qui a la vie dure mais qui ne tient pas la route quand, tout simplement, on écoute.

The Beatles : « I’m Down » extrait de la compilation « Past Masters - Remastered 2009 »

The Animals : « The Girl Can’t Help It - 1997 Remaster » extrait de l’album « The Animals »

The Sonics : « Keep a-Knockin’ » extrait de l’album « The Savage Young Sonics »

Mitch Ryder : « Devil with a Blue Dress On/ Good Golly Miss Molly (Medley) » extrait de la compilation « Rev Up - Best of Mitch Ryder & the Detroit Wheels »

Creedence Clearwater Revival : « Travelin’ Band » extrait de l’album « Cosmo’s Factory »

Slade : « Get Down and Get with It » extrait de l’album « Sladest »

Led Zeppelin : « Rock and Roll - Remaster » extrait de l’album « Led Zeppelin IV » (Deluxe Edition, Remaster)

The Band : « Slippin’ and Slidin’ » extrait de la compilation « A Musical History »

Canned Heat : « Rockin’ with the King » (featuring Little Richard) extrait de l’album « Historical Figures and Ancient Heads »

Fleetwood Mac : « Jenny Jenny - Live in Boston » extrait de l’album « Live in Boston, Vol. 2 »

Little Richard :

« I Saw Her Standing There » extrait de l’album « The Rill Thing »

« Brown Sugar » extrait de l’album « King of Rock and Roll »

Paul McCartney : « Shake a Hand » extrait de l’album « Run Devil Run »