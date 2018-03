Ce soir, grâce à notre héros de la semaine, on va être très vintage. Ce qui n’interdit pas les découvertes.

Brendan Benson du groupe The Raconteurs au Orlando Calling Music Festival à Orlande en Floride. © Getty / Scott Legato/WireImage

"« Are You My Love? », une chanson signée par un musicien américain du nom de Kelley Stoltz. Il a d’importants points communs avec Jack White. Pas précisément le style musical mais une certaine approche artisanale. Kelley Stoltz est en effet un multi-instrumentiste, amoureux du matériel vintage pour jouer comme pour enregistrer. Il travaillait notamment à ses débuts avec un magnétophone à bandes huit pistes, au son analogique, évidemment. C’est Jack White qui a diffusé en 2013 chez Third Man Records, la compagnie qu’il anime depuis l’année 2009, l’album « Double Exposure » de ce musicien basé à San Francisco. Kelley Stoltz a également assuré des premières parties pour les Raconteurs comme pour Jack White en solo. Il fait partie de ces musiciens dont il est difficile de définir le style, parce qu’en fait il en a plusieurs. La faute à quoi, à qui ? Eh bien au double album blanc des Beatles, qu’il a découvert, via son père, à un très jeune âge. Un enregistrement de 1968, comme beaucoup le savent, qui présente une palette tellement vaste, du rock’n’roll rétro à la Beach Boys des débuts aux collages sonores expérimentaux de la musique contemporaine de la fin des années 60, en passant par le music-hall rétro, le blues et la country, et j’en oublie, qu’on peut en fait y puiser ce qu’on veut. Ce que Kelley Stoltz ne s’est pas privé de faire depuis ses débuts il y a une quinzaine d’années déjà. Ajoutez ça une obsession pour le groupe de Liverpool Echo and the Bunnymen, un des plus importants de l’après punk des années 80, entre souvenirs psychédéliques et noirceur romantique, dont Kelley Stoltz s’est amusé à reprendre à sa manière les albums dans leur totalité, même s’il n’a publié que son interprétation du premier, Crocodiles."

