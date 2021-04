Ce soir, dans Very Good Trip chose promise chose due. Ça va tanguer, ça va saturer, vous aurez l’impression qu’il y a quelque chose de pas net dans le son. Eh bien c’est voulu et, si vous vous laissez aller, eh bien, vous l’entendrez, c’est magique et ça vaut toutes les méditations.

Portrait du groupe My Bloody Valentine. © Paul Rider

Eh bien, voilà, le point culminant de cette semaine consacrée au bruit est arrivé, avec un concert rêvé du groupe My Bloody Valentine, qu’on vient d’entendre dans « Soon », un des sommets de leur deuxième album, Loveless, paru en 1991.

Alors, quand je dis bruit, je précise d’emblée qu’il s’agit d’un bruit bien particulier. Je rappelle brièvement le contexte de tout ça, je vous en ai parlé lundi, je résume.

La musique de My Bloody Valentine, enregistrée, dans sa plus grande partie, entre 1988 et 1991, est avant tout le fruit du travail méticuleux d’un passionné du son, des sons, du bruit, j’y reviendrai, l’Irlandais Kevin Shields. Longtemps restés indisponibles, ces enregistrements sont enfin accessibles de nouveau, sous tous formats, CD, vinyles et, bien sûr, sur les plateformes de streaming. Kevin Shields a commencé, comme beaucoup, par écrire et chanter des chansons et fonder un groupe avec des amis, à Dublin, puis à Londres, jusque là tout est normal. Et puis il s’est vite révélé comme un passionné des sons parasites et dissonances liés à l’écoute de la musique et parfois, aux mauvaises conditions d’écoute de la musique. Ce qui n’est pas courant chez un musicien.

My Bloody Valentine :

« Soon » extrait de la compilation « Ep’s 1988-1991 and rare tracks »

« You made me realise » extrait de la compilation « ep’s 1988-1991 and rare tracks »

« Map Ref. 41N 93W » extrait de l’album Artistes divers « Whore - Various Artists Play Wire »

« Swallow » extrait de la compilation « Ep’s 1988-1991 and rare tracks »

« i need no trust » extrait de la compilation « Ep’s 1988-1991 and rare tracks »

« Don’t ask why » extrait de la compilation « Ep’s 1988-1991 and rare tracks »

« Sometimes » extrait de l’album « Loveless »

« Loomer » extrait de l’album « Loveless »

« Only tomorrow » extrait de l’album « Mbv »

« When you sleep » extrait de l’album « Loveless » /