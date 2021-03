Ce soir, avec Very Good Trip vous allez être soul. Évidemment, cela est sans danger pour la santé, bien au contraire. À écouter sans modération.

Le chanteur Tom Jones en concert à la New Orleans Jazz & Heritage Festival le 2 mai 2019 à La Nouvelle-Orléans, Louisiane. © Getty / Tim Mosenfelder / WireImage

Il approche les quatre-vingt un ans et est en pleine forme, c’est une des plus grandes voix de la seconde moitié du vingtième siècle, Tom Jones.

Il a enregistré dans les années 2010 de bons albums de reprises de chansons toujours remarquablement choisies, de style traditionnel, blues, soul, folk, country, rock’n’roll, parfois. Il peut reprendre de vieux classiques de Willie Dixon comme, parfois, des classiques plus récents, si j’ose dire.

Il a ainsi eu l’excellente inspiration, conseillé par son fidèle réalisateur Ethan Johns, de l’âge de son fils, de reprendre un texte de Todd Snider, un auteur de chansons souvent parlées, entre country et grunge, « Talking Reality Television Blues ».

Une évocation de l’histoire de la télévision qui culmine, de façon grinçante, dans l’évocation de The Apprentice, l’émission de télé-réalité qui fut à la source de la popularité nationale de Donald Trump.

Dans le nouvel album de Tom Jones, Surrounded By Time, à paraître dans trois semaines, on trouve cette excellente reprise de « One More Cup of Coffee », une chanson qui figurant dans l’album Desire, paru en 1975.