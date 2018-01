De la transe orientale ? Un peu ? On dirait qu’il faut de tout dans le vaste monde du psychédélisme, si, si, si ... Michka Assayas ne dira pas le contraire.

Giorgos Xylouris, joueur et chanteur de luth crétois du duo Xylouris White en concert pendant le Hardly Strictly Bluegrass au Golden Gate Park, le 2 octobre 2016 à San Francisco, en Californie. © Getty / Scott Dudelson

"(...)le retour d’un groupe que j’ai eu la joie de vous faire découvrir en 2016 et qui s’appelle Xylouris White. L’alliance inattendue, d’un musicien grec traditionnel avec un percussionniste de rock. Le Grec s’appelle Yorgos Ksilouris, il est issu d’une dynastie de joueurs de laouto crétois, le laouto c’est une sorte d’hybride de oud moyen-oriental et de mandoline. Il chante aussi, il s’est produit tout autour du monde lors de nombreux festivals depuis une vingtaine d’années. Il a donné à cet instrument, traditionnellement utilisé dans l’orchestre traditionnel grec, la force d’un instrument en solo. Voici quelques années, Xylouris a séjourné à Melbourne, au sud-est de l’Australie, où il a rencontré celle qui est devenue sa femme. Il a aussi fait la connaissance de Jim White, un batteur et percussionniste très apprécié, notamment de Nick Cave, Cat Power et PJ Harvey, qui ont chacun fait appel à lui. Jim White anime depuis longtemps, les Dirty Three avec Warren Ellis, un multi-instrumentiste qui est le plus proche collaborateur de Nick Cave depuis une vingtaine d’années. Xylouris et White ont décidé de s’associer il y a quelques années. Leurs concerts ont eu un tel succès qu’ils se sont associés pour enregistrer ensemble.(...)"