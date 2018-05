"The Prodigal Son", est le nouvel album de Ry Cooder. A noter qu'il sera en concert à l'Olympia en octobre. Ce soir, Michka Assayas nous en donne un avant-goût.

y Cooder en concert au Austin Hall Limits 2017 Hall of Fame Inductions à ACL Live le 25 octobre 2017, au Texas. © Getty / Gary Miller

"(...)Et puis, si vous n’êtes pas un spécialiste, vous avez une excellente raison de connaître Ry Cooder sans forcément savoir au juste qui il est. Oui, parce que c’est lui qui a réalisé en 1996 l’album du « Buena Vista Social Club », un enregistrement – un film aussi, tourné par Wenders – qui a suscité un incroyable engouement dans le monde entier. Ry Cooder a réuni et accompagné à la guitare slide cet orchestre composé de merveilleux musiciens cubains localement légendaires, dont personne ou presque, n’avait jamais entendu parler hors de l’île. Compay Segundo, Ibrahim Ferrer et Ruben Gonzalez, que Cooder considérait comme le plus grand pianiste qu’il n’avait jamais entendu. Alors, je vous rassure, on ne va pas épuiser le sujet en une heure. Je vous propose ce soir une modeste introduction à Ry Cooder sur la musique duquel on reviendra tout au long de la semaine prochaine. Ce sera très varié, parce que Cooder a abordé quantité de styles en y mettant toujours toute son âme : blues, bien sûr, country, c’est de là qu’il vient, mais une country âpre, pure, très proche de ses racines, jazz archaïque, musique cajun, calypso, reggae, chansons ouvrières de la Dépression des années 1930, folklore hawaïen, musique malienne, enfin je ne peux pas tout citer.(...)"

Ry Cooder :